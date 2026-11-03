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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: BioCryst Pharmaceuticals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BioCryst Pharmaceuticals lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,092 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BioCryst Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 165,7 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,292 USD im Vergleich zu 1,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 710,1 Millionen USD, gegenüber 874,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu BioCryst Pharmaceuticals
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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