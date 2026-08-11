Ausblick: BioCardia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BioCardia wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,180 USD. Dies würde einen Gewinn von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem BioCardia -0,400 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,680 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,230 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 0,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch