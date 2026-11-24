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24.11.2026 07:01:06
Ausblick: BioArctic Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BioArctic Registered B wird am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,260 SEK aus. Im letzten Jahr hatte BioArctic Registered B einen Verlust von -0,980 SEK je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 258,1 Millionen SEK – ein Plus von 93,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioArctic Registered B 133,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,75 SEK im Vergleich zu 11,55 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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