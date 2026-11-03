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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bio-Rad Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bio-Rad Laboratories stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -12,700 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,47 Prozent auf 649,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 653,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 27,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bio-Rad Laboratories Inc.
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07:01
|Ausblick: Bio-Rad Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Bio-Rad Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Bio-Rad Laboratories gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bio-Rad Laboratories Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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