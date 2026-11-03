Ausblick: Bio-Rad Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bio-Rad Laboratories stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,23 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -12,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,47 Prozent auf 649,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 653,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 27,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net