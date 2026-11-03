Ausblick: Bio-Rad Laboratories B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bio-Rad Laboratories B stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,23 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bio-Rad Laboratories B einen Verlust von -12,700 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 649,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 653,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,75 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,85 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,58 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net