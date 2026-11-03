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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bio-Rad Laboratories B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bio-Rad Laboratories B stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,23 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bio-Rad Laboratories B einen Verlust von -12,700 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,47 Prozent auf 649,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 653,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,75 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,85 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,58 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bio-Rad Laboratories Inc (B)
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07:01
|Ausblick: Bio-Rad Laboratories B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Bio-Rad Laboratories B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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03.08.26
|Ausblick: Bio-Rad Laboratories B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Bio-Rad Laboratories Inc (B)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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