Bio-Key International Aktie 156093638 / US09060C6066
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17.05.2026 07:01:06
Ausblick: Bio-Key International legt Quartalsergebnis vor
Bio-Key International lädt am 18.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,600 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bio-Key International in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -2,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 9,0 Millionen USD, gegenüber 6,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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