Ausblick: Bim Birlesik Magazalar öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bim Birlesik Magazalar wird am 04.03.2020 die Bücher zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,229 TRY je Aktie gegenüber 0,571 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Bim Birlesik Magazalar soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,54 Milliarden TRY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,09 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,19 TRY aus, während im Fiskalvorjahr 2,08 TRY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 40,85 Milliarden TRY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 32,32 Milliarden TRY.

Redaktion finanzen.ch