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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bilibili zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bilibili
13.97 EUR 0.10%
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Bilibili wird am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,74 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bilibili ein EPS von 0,560 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 15,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,14 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,92 Milliarden HKD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,19 HKD im Vergleich zu 3,09 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 36 Analysten durchschnittlich bei 38,17 Milliarden HKD, gegenüber 32,91 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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