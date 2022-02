Ausblick: Bilfinger SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bilfinger SE wird am 10.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,577 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 0,621 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 982,4 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 883,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 EUR im Vergleich zu -0,200 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,74 Milliarden EUR, gegenüber 3,46 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

