Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’003 -1.0%  SPI 18’392.8800 -0.9%  Dow 48’942 -1.1%  DAX 23’991.2700 -1.2%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’764 -2.0%  Gold 4’515 -2.1%  Bitcoin 62’673 2.1%  Dollar 0.7838 0.4%  Öl 113.9 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539GameStop2274310Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Wolfspeed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Apple-Aktie im Blick: Strategiewechsel schürt Spekulationen über mögliche Übernahmen
Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Xanadu Quantum-Aktie bricht ein: Milliardenfantasie gerät ins Wanken
Berkshire Hathaway-Aktie tiefer: So lief das erste Quartal unter Leitung von Greg Abel
Suche...
Plus500 Depot

BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen im Foklus 04.05.2026 21:32:00

Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BigBear.ai wird am Dienstag seine Bücher öffnen.

BigBear.ai
3.30 CHF 9.49%
Kaufen Verkaufen

BigBearai lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass BigBearai im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 34,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,6 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,300 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 142,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 127,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BigBear.ai-Aktie trotz Umsatzschwund und roten Zahlen mit Kursgewinnen
BigBear.ai-Aktie deutlich tiefer: KI-Firma verbessert Quartalsverlust deutlich - Umsatz bricht ein

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BigBear.ai

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

12:39 UBS Logo UBS KeyInvest: Historische Bezüge
09:29 Marktüberblick: DHL haussiert nach starken Zahlen
09:08 Durchwachsene Vorgaben zum Wochenauftakt
06:50 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’546.31 19.90 SNWB3U
Short 13’823.23 13.97 SE3BRU
Short 14’338.04 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’003.33 04.05.2026 17:30:11
Long 12’484.29 19.90 S33BNU
Long 12’197.62 13.97 SMWBHU
Long 11’664.01 8.91 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie letztlich in Grün: Privatkonten in den USA starten in 2027
Vater verrät: So gross ist das Bitcoin-Vermögen von Elon Musk und seinem Bruder
Rheinmetall-Aktie trotzdem fester: Quartalsumsatz niedriger als erwartet
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dow schliesst schwächer -- SMI und DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Deutsche Bank-Aktie trotzdem im Minus: Ratingagentur Fitch erhöht den Ausblick
KI-Spezialist Cerebras will an die NASDAQ - Was beduetet das für die NVIDIA-Aktie?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: AMD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.