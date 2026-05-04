BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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04.05.2026 21:32:00
Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BigBear.ai wird am Dienstag seine Bücher öffnen.
BigBearai lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass BigBearai im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 34,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,6 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,300 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 142,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 127,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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