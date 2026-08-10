Bien Sparebank ASA Registered Shs Aktie 123462954 / NO0012706763
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bien Sparebank ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bien Sparebank ASA Registered präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,90 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bien Sparebank ASA Registered noch 0,000 NOK je Aktie eingenommen.
Bien Sparebank ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,1 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 59,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 10,60 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,82 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 171,0 Millionen NOK, gegenüber 375,9 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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