Ausblick: BICO Group Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BICO Group Registered B wird am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,700 SEK. Dies würde einen Gewinn von 73,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem BICO Group Registered B -2,610 SEK je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 5,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 324,2 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 342,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -2,660 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -15,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,50 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch