Bicara Therapeutics Aktie 137893792 / US0554771032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bicara Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bicara Therapeutics stellt am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,820 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,486 USD, gegenüber -2,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bicara Therapeutics Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Bicara Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Bicara Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.03.26
|Ausblick: Bicara Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Bicara Therapeutics Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.