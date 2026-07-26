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Bharti Infratel Aktie 20192098 / INE121J01017

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26.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bharti Infratel präsentiert Quartalsergebnisse

Bharti Infratel
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Bharti Infratel äussert sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 83,31 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 80,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 28,45 INR, gegenüber 27,09 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 343,72 Milliarden INR im Vergleich zu 324,93 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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