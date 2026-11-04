Ausblick: Bharti Hexacom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharti Hexacom stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 10,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bharti Hexacom 8,42 INR je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,17 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bharti Hexacom für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,60 Milliarden INR aus.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 45,41 INR je Aktie, gegenüber 34,66 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 105,67 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 93,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net