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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bharti Airtel präsentiert Quartalsergebnisse
Bharti Airtel lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bharti Airtel die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bharti Airtel im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,41 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,72 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,38 Prozent auf 601,68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharti Airtel noch 521,45 Milliarden INR umgesetzt.
Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,21 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 45,96 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 33 Analysten auf durchschnittlich 2.441,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 2.109,73 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.
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03.08.26
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20.07.26
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12.05.26
|Ausblick: Bharti Airtel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bharti Airtel Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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