18.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bharat Heavy Electricals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bharat Heavy Electricals
265.55 INR -0.78%
Kaufen Verkaufen

Bharat Heavy Electricals lädt am 19.01.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen, dass Bharat Heavy Electricals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,92 Prozent auf 89,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 72,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,41 INR, gegenüber 1,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 356,48 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 281,18 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch