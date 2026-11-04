Ausblick: BGC Group A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BGC Group A stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 736,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BGC Group A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 824,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,46 Milliarden USD, gegenüber 2,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net