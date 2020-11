Ausblick: Beyond Meat stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Beyond Meat.

Beyond Meat wird am 09.11.2020 das Zahlenwerk zum am 30.09.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,053 USD aus. Im letzten Jahr hatte Beyond Meat einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 44,00 Prozent auf 132,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat noch 92,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,081 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 479,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 297,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch