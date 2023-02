Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Beyond Meat wird am 23.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.12.2022 - vorstellen.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,8 Millionen USD - ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 100,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -5,828 USD, gegenüber -2,880 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 414,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 464,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch