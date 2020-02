Ausblick: Beyond Meat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat wird am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Bilanz zu den vergangenen drei Monaten präsentieren.

Beyond Meat präsentiert in der am 27.02.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,014 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat noch -0,155 USD je Aktie verloren.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 152,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 79,4 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,218 USD, gegenüber -0,545 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 278,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 87,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch