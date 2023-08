Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat wird am 07.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,842 USD. Das entspräche einem Gewinn von 44,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,530 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Beyond Meat in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 26,05 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 108,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 147,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,192 USD, wohingegen im Vorjahr noch -5,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 387,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 418,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch