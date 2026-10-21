Ausblick: Betsson Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Betsson Registered B präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,257 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,84 SEK je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 314,3 Millionen EUR für Betsson Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,29 Milliarden SEK erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,927 EUR je Aktie, gegenüber 14,25 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 13,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch