Ausblick: Berkshire Hills Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Berkshire Hills Bancorp wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,777 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hills Bancorp noch ein Verlust pro Aktie von -0,570 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,78 Prozent auf 223,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 885,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 881,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch