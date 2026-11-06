|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 07:01:06
Ausblick: Berkshire Hathaway präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Berkshire Hathaway wird am 07.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 8821,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21413,00 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 100,96 Milliarden USD gegenüber 94,97 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33507,91 USD, während im vorherigen Jahr noch 46563,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 403,52 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 371,44 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
06.11.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Ausblick: Berkshire Hathaway präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
06.10.26
|Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleger folgen? (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Berkshire Hathaway-Chef Buffett wird kaum etwas seinen Kindern vererben (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Berkshire Hathaway: Warren Buffett legt nun auch Verwaltungsratsvorsitz nieder (Spiegel Online)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.