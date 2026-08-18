Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs Aktie 110830771 / NO0010950249
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bergen Carbon Solutions AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bergen Carbon Solutions AS Registered stellt am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,240 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 NOK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen NOK umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,920 NOK je Aktie, gegenüber -0,970 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,0 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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