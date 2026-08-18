Ausblick: Bergen Carbon Solutions AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bergen Carbon Solutions AS Registered stellt am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,240 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen NOK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,920 NOK je Aktie, gegenüber -0,970 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,0 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch