Top News
Erste Schätzungen: Broadcom legt Quartalsergebnis vor
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Superreiche vermeiden diese Fehler beim Investieren
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Avolta-Aktie: Avolta erhält Lizenz für zusätzliche Läden an Flughafen Atlanta
20.08.2025 07:01:06

Ausblick: Bergen Carbon Solutions AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bergen Carbon Solutions AS Registered Shs
0.37 EUR -6.62%
Kaufen Verkaufen

Bergen Carbon Solutions AS Registered wird am 20.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,300 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,420 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,0 Millionen NOK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,370 NOK im Vergleich zu -1,530 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,0 Millionen NOK, gegenüber 0,0 Millionen NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

