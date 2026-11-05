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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: BeOne Medicines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BeOne Medicines wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 HKD gegenüber 0,660 HKD im Vorjahresquartal.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,79 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,05 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,40 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,52 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,18 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 41,65 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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