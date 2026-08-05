Bentley System b Aktie 56786212 / US08265T2087
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bentley Systems B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bentley Systems B wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,316 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bentley Systems B ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Bentley Systems B nach den Prognosen von 14 Analysten 412,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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