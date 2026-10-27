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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Benchmark Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Benchmark Electronics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,790 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Benchmark Electronics 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 776,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Benchmark Electronics einen Umsatz von 680,7 Millionen USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,96 USD je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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