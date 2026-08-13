Belrise Industries Aktie 145334944 / INE894V01022
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Belrise Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Belrise Industries lädt am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,73 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,62 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,40 INR, gegenüber 5,82 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 108,96 Milliarden INR im Vergleich zu 95,09 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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