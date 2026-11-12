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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Belrise Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Belrise Industries wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,55 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,91 Prozent verringert. Damals waren 1,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,95 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 14,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,77 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,82 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 108,84 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 95,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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