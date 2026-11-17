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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: BellRing Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BellRing Brands wird sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,229 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 657,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 648,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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