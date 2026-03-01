Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'014 0.7%  SPI 19'256 0.5%  Dow 48'978 -1.1%  DAX 25'284 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6'138 -0.4%  Gold 5'278 1.9%  Bitcoin 50'449 -3.3%  Dollar 0.7694 -0.6%  Öl 72.5 2.2% 
Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie 118450378 / US07782B1044

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Belite Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh
190.40 USD 0.50%
Belite Bio stellt am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,546 USD. Dies würde einen Verlust von 70,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Belite Bio -0,320 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 6 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,184 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch