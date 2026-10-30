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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Beijing Roborock Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Beijing Roborock Technology A lädt am 31.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 19,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,98 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,16 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,77 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,29 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 23,13 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 18,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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