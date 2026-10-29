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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Beijing E-Town Semiconductor Technology A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Beijing E-Town Semiconductor Technology A wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Beijing E-Town Semiconductor Technology A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 1,37 Prozent auf 1,33 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY im Vergleich zu 0,230 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 5,77 Milliarden CNY, gegenüber 5,08 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Analysen zu Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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