Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9374 0.0%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’585 -0.4%  Bitcoin 64’114 -0.6%  Dollar 0.8050 0.1%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Galderma133539272Givaudan1064593Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien oder Anleihen - Diese Strategie zahlt sich für Anleger aus
So kann man von Zuhause Geld verdienen
Zins-Dilemma der Fed: Warum der KI-Boom die Inflation nicht stoppt - und was das für Anleger bedeutet
Zwischen Sondervermögen und Emittentenrisiko: ETFs und ETNs im Check
Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus
Suche...
ETF Sparplan

Beijing E-Town Semiconductor Technology a Aktie 146295828 / CNE1000074T5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 07:01:06

Ausblick: Beijing E-Town Semiconductor Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing E-Town Semiconductor Technology a
24.73 CNY 3.39%
Kaufen Verkaufen

Beijing E-Town Semiconductor Technology A präsentiert in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,060 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 CNY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Beijing E-Town Semiconductor Technology A in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,333 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 6,13 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten