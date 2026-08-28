Ausblick: Beijing E-Town Semiconductor Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijing E-Town Semiconductor Technology A präsentiert in der am 29.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,060 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 CNY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Beijing E-Town Semiconductor Technology A in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,333 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 6,13 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch