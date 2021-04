Ausblick: Beijing Capital Development legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beijing Capital Development lässt sich am 17.04.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Beijing Capital Development die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,218 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,101 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 42,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 25,74 Milliarden CNY gegenüber 18,10 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,752 CNY, gegenüber 0,945 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 50,14 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 47,62 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch