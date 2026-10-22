Beijer Electronics AB Aktie 1091615 / SE0000671711
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Beijer Electronics AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Beijer Electronics AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,26 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Beijer Electronics AB 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 625,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Beijer Electronics AB 543,6 Millionen SEK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,66 SEK im Vergleich zu 4,73 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,59 Milliarden SEK, gegenüber 2,23 Milliarden SEK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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