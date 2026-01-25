Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Beijer Electronics AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beijer Electronics AB stellt am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,40 SEK gegenüber 1,22 SEK im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 624,5 Millionen SEK gegenüber 578,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,71 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 5,45 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,26 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.ch

