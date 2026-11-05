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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: BeiGene informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BeiGene wird am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BeiGene ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet.
BeiGene soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,54 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 35 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,78 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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