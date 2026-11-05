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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: BeiGene gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BeiGene wird am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten schätzen, dass BeiGene für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,81 Milliarden CNY – ein Plus von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BeiGene 10,11 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
30 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,10 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,40 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 33 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 45,62 Milliarden CNY, gegenüber 38,41 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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