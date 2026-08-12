Beeline Holdings Aktie 143086323 / US2778025005
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Beeline zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Beeline äussert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 241,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 5,9 Millionen USD gegenüber 1,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,0 Millionen USD, gegenüber 7,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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