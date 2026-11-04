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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Becton, Dickinson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Becton, Dickinson äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
14 Analysten schätzen, dass Becton, Dickinson für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,19 Prozent auf 5,11 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,67 USD im Vergleich zu 5,82 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 19,30 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 21,84 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Analysen zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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