Ausblick: Beam Global Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Beam Global Registered wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Beam Global Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,203 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Beam Global Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,68 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,820 USD, gegenüber -1,610 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 31,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch