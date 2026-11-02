Ausblick: Bayer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bayer stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,387 EUR je Aktie gegenüber -0,980 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,87 Milliarden EUR – ein Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 9,66 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,51 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,680 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 45,84 Milliarden EUR, gegenüber 45,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net