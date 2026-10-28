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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Baxter International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Baxter International wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,518 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Baxter International -0,090 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,91 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Baxter International einen Umsatz von 2,84 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,870 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 11,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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