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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bausch Health stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bausch Health präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,78 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 169,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bausch Health 0,660 CAD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,88 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,69 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,42 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,590 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,38 Milliarden CAD, gegenüber 14,34 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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