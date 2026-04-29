BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: BASF stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Quartalszahlen bei BASF stehen an. Das prognostizieren Analysten.
BASF lädt am 30.04.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,08 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,910 EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,82 Milliarden EUR – ein Minus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,40 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,54 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,82 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 61,87 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 59,66 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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