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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Barrick Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Barrick Mining wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Barrick Mining 1,05 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Barrick Mining nach den Prognosen von 7 Analysten 7,25 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,73 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,93 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,09 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 30,04 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 23,55 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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